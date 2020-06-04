Kırılma şiddetli ağrı ve acıya sebep olabilmektedir. Kolda bu şekilde gelişen bir durum söz konusu ise hemen doktora başvurulmalı ve tedavisine başlanmalıdır. Eğer kol da kırık varsa doktor yer değiştiren kemiği eski haline getirerek kolu alçıya almaktadır. Kırılan kemiğin kaynama süresi ise yetişkinlerde 6-8 hafta, çocuklar da 3-6 hafta arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Kaynama gecikmesine veya kaynamamaya sebep olabilecek durumlar şunlardır;