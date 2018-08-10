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Kolay ev böreği tarifi: Pırasalı patriyot böreği nasıl yapılır?

Adına ister çarşaf böreği, ister tepsi böreği isterseniz de başka bir şey deyin. Her börek çeşidinin iç malzemesi aslında sizin damak tadınıza kalmış. Tabi bazı hamur kıvamlarına ve şekillerine uygun içleri tercih etmenin lezzeti arttıracağına da şüphe yok. Sizlerle paylaşacağımız bu tarif ise sebzeli böreklerin arasında en çok beğenilenlerden. İşte pırasalı patriyot böreği tarifi...

10.08.2018 - 14:47 | Güncelleme:

Börek yapmak günümüzde hazır yufkalar ile çok kolay bir hal alsa da henüz el açması yani ev yapımı böreğin tadı unutulmuş değil. Peki kolay el açması börek nasıl yapılır? Bunun cevabını ve pırasalı patriyot böreği tarifimizi öğrenmek için yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

PIRASALI PATRİYOT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeleri

Hamuru için:

1 yumurta
1 paket kuru maya
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 bardak ılık su
Tuz
Aldığı kadar un

İç harcı için:

3 dal pırasa
Yarım yemek tabağı peynir
Tuz, karabiber, pulbiber

İçi ve üzeri için:

200 gr tereyağ 
1 çay bardağı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Yumurta, kuru maya, sıvı yağ, ılık su ve un bir kapta iyice yoğurulur. Yumuşak bir hamur elde edilmelidir. Bu börek yufkalarının güzel açılmasını sağlar. Hazırlanan hamuru yarım saat dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlayabilirsiniz. İnce ince doğradığınız pırasaları sıvı yağ ile yumuşayıncaya kadar kavurun. Soğuduktan sonra peynir ve baharatları da ekleyin.

Dinlenen hamuru 20 eşit parçaya bölün ve bu parçaları beze şeklinde ufak ufak açın. Ardından bezeleri ufak ufak açmaya başlayın. Bezelerin içine ısıttığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün. 2 adet 10'ar bezelik yufkalar oluşturmalısınız. Sonra bu 10 yufkalık hamuru açarak tek bir hamur haline getirmelisiniz. Ve büyük bir yufka açtıktan sonra yağlanmış tepsi de yufkanın hamuru dışarı taşacak şekilde yerleştirme yapın. Hazırladığınız iç harcı dökün. İyice yaydığınıza emin olun. Son olarak diğer 10 katlı yufkalarınızı üst üste açarak bir büyük yufka daha oluşturun ve içi koyduğunuz tepsinin üzerini örtün. Üst katmanı tam tepsiye göre açmaya çalışın. Alt katmandan dışarı sarkıttığımız hamurları kıvırarak tepside kenar yapıyoruz ve böreğin üzerine erittiğimiz yağdan döküp 200 derecede ortalama yarım saat pişiriyoruz. Böreğin pişerken kabardığını göeceksiniz. Pişme işlemi bitince böreğin üzerine hafif su serpip gazete kağıdı ile ağzını sıkıca kapatıp soğumaya bırakın. Bu börek genel olarak pizza şeklinde dilimleniyor. Ancak tercihen büyük baklava dilimleri gibi de yapılabilir. Afiyet olsun...

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