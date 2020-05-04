kolay muhallebi tarifi

Pasta görünümlü yapımı çok kolay, üstelik çok çok lezzetli ve mideyi yormayan nefis bir tarif olan kolay muhallebili tatlımızın yapımına geçelim.

Kolay Muhallebi Malzemeler:

4 su bardağı süt

1 su bardağından biraz az tozşeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Biskrem veya istenilen bisküvi çeşidi

Bisküvileri ıslatmak için süt

Hindistan cevizi

Çikolata sosu

Su bardağı ölçüsü 200 ml’dir.

Kolay Muhallebi Yapılışı:

Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alın.

İyice karıştırın.

Ocağın üzerine alın.

Kaynayana kadar, sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başladıktan sonra, biraz daha pişirip ocaktan alın.

Su ile ıslattığınız, iyice süzdürdüğünüz kase veya fincana, muhallebinin yarısını paylaştırın.

Süte batırıp çıkarttığınız bisküvileri yerleştirin.

Üzerlerine tekrar muhallebiyi paylaştırın.

Oda ısısına geldikten sonra, buzdolabına kaldırın.

En az 2-3 saat, soğumasını bekleyin.

Kase veya fincanlardan çıkarıp, bolca hindistan cevizine bulayın.

Arzuya göre çikolata sosu gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun…

Kolay Muhallebi Püf Noktası: