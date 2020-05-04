kolay muhallebi tarifi

Pasta görünümlü yapımı çok kolay, üstelik çok çok lezzetli ve mideyi yormayan nefis bir tarif olan kolay muhallebili tatlımızın yapımına geçelim.
Kolay Muhallebi Malzemeler:
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağından biraz az tozşeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Biskrem veya istenilen bisküvi çeşidi
- Bisküvileri ıslatmak için süt
- Hindistan cevizi
- Çikolata sosu
- Su bardağı ölçüsü 200 ml’dir.
Kolay Muhallebi Yapılışı:
- Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alın.
- İyice karıştırın.
- Ocağın üzerine alın.
- Kaynayana kadar, sürekli karıştırarak pişirin.
- Kaynamaya başladıktan sonra, biraz daha pişirip ocaktan alın.
- Su ile ıslattığınız, iyice süzdürdüğünüz kase veya fincana, muhallebinin yarısını paylaştırın.
- Süte batırıp çıkarttığınız bisküvileri yerleştirin.
- Üzerlerine tekrar muhallebiyi paylaştırın.
- Oda ısısına geldikten sonra, buzdolabına kaldırın.
- En az 2-3 saat, soğumasını bekleyin.
- Kase veya fincanlardan çıkarıp, bolca hindistan cevizine bulayın.
- Arzuya göre çikolata sosu gezdirerek servis edin.
- Afiyet olsun…
Kolay Muhallebi Püf Noktası:
- Muhallebiyi paylaştırmadan önce kaseleri biraz su ile ıslatırsanız, servis ederken daha rahat çıkar.
- Arzuya göre üzerini, dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. (Antep fıstığı, ceviz, fındık vs.)
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