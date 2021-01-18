Her yemek önceleri çorbayla başlanması geleneğine bir şehriye çorbası tarifiyle yardımcı olalım istedik.
Şehriye Çorbası Malzemeleri:
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- 1 havuç
- 2 domates
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- Yarım limon
- Tuz ve su
Şehriye Çorbası Tarifi Hazırlanması:
Havuç ve domates küçük küçük doğranarak hazırlanır.
Tencereye tereyağı konarak havuçlar eklenir ve sotelenir.
Sonra domatesi de aynı şeklide kavrulur.
Unu da ilave edilir kokusu gidene kadar kavrulur.
Salça ve şehriyeyi de ilave ederek tamamı karıştırılır ve kavrulur.
Önce biraz soğuk su koyarak telle çırpılır az kıvam alınca yeteri kadar sıcak su ilave edilir.
Tuz eklenerek pişmeye bırakılır.
Pişince ocaktan alınır kıyılmış maydanoz ilave edilir ve servise hazırdır.
Afiyet olsun!
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