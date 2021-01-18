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Kolay şehriye çorbası tarifi: Tel şehriye çorbası yapımı

Sadece Türk mutfağının değil dünya mutfaklarının da en eski yemeği sayılabilecek çorbayı bugün hala sofralarımızda baş köşeye koyuyoruz. Çorba, hem yeme içme kültürümüz açısından hem de lezzet çeşitliliğimiz açısından büyük önem taşıyor. Evdeki malzemelerle çabucak hazırlayabileceğimiz çorba tariflerini çok seviyoruz. İşte lezzetli ve kolay şehriye çorbası tarifi: Tel şehriye çorbası yapımı

Kolay şehriye çorbası tarifi: Tel şehriye çorbası yapımı

Her yemek önceleri çorbayla başlanması geleneğine bir şehriye çorbası tarifiyle yardımcı olalım istedik.

Şehriye Çorbası Malzemeleri:

  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 1 havuç
  • 2 domates
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Yarım limon
  • Tuz ve su

Şehriye Çorbası Tarifi Hazırlanması:

Havuç ve domates küçük küçük doğranarak hazırlanır.

Tencereye tereyağı konarak havuçlar eklenir ve sotelenir.

Sonra domatesi de aynı şeklide kavrulur.

Unu da ilave edilir kokusu gidene kadar kavrulur.

Salça ve şehriyeyi de ilave ederek tamamı karıştırılır ve kavrulur.

Önce biraz soğuk su koyarak telle çırpılır az kıvam alınca yeteri kadar sıcak su ilave edilir.

Tuz eklenerek pişmeye bırakılır.

Pişince ocaktan alınır kıyılmış maydanoz ilave edilir ve servise hazırdır.

Afiyet olsun!

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