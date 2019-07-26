Koleksiyon kelimesi nasıl yazılır, anlamı nedir? İmla kuralları arasında bu soru merak ediliyor.

KOLEKSİYON MU, KOLLEKSİYON MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, koleksiyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kolleksiyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "koleksiyon"dir.

KOLEKSİYON ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre koleksiyon sözcüğünün anlamları şöyledir:

- Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem"

- Modaevlerinin giyimdeki yenilikleri tanıtmak için düzenlediği defilelerde gösterilen modellerin bütünü