        Haberler Spor Futbol Kolombiya: 1 - Fransa: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kolombiya: 1 - Fransa: 3 | MAÇ SONUCU

        FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kolombiya'yla karşılaşan Fransa, müsabakayı 3-1'lik skorla kazandı. Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli N'golo Kante ile Kolombiya Milli Takımı'nda oynayan Galatasaraylı Davinson Sanchez, ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Giriş: 30.03.2026 - 00:36 Güncelleme:
        N'golo Kante, Davinson Sanchez'i üzdü!

        FIFA 2026 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Kolombiya ile Fransa kozlarını paylaştı. ABD'de yer alan Northwest Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Fransa oldu.

        Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da, 41'de Marcus Thuram ve 56. dakikada Desire Doue kaydetti.

        Kolombiya'nın tek golünü ise 77. dakikada Jaminton Campaz attı.

        Maçta Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez 90 dakika sahada kaldı.

        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
