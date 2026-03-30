Kolombiya: 1 - Fransa: 3 | MAÇ SONUCU
FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kolombiya'yla karşılaşan Fransa, müsabakayı 3-1'lik skorla kazandı. Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli N'golo Kante ile Kolombiya Milli Takımı'nda oynayan Galatasaraylı Davinson Sanchez, ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Giriş: 30.03.2026 - 00:36
FIFA 2026 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Kolombiya ile Fransa kozlarını paylaştı. ABD'de yer alan Northwest Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Fransa oldu.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da, 41'de Marcus Thuram ve 56. dakikada Desire Doue kaydetti.
Kolombiya'nın tek golünü ise 77. dakikada Jaminton Campaz attı.
