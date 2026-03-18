Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD vizesi iade edildi | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD vizesi iade edildi

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, iptal edilen ABD vizesinin yeniden düzenlendiğini ve görev süresi sonuna kadar geçerli olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 01:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ABD vizesinin görev süresi sonuna kadar geçerli olacak biçimde kendisine iade edildiğini belirtti.

        Gustavo Petro, şunları kaydetti:

        "Görevim sona erdikten sonra vizeye ihtiyacım olmayacak ancak ABD'de bulunmamı gerektirecek bir neden de görmediğimden ABD hükümetinin kendi inisiyatifiyle beni söz konusu listeden çıkarmasını temenni ediyorum. Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına seyahat etmek konusunda herhangi bir sorunum bulunmuyor."

        ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek ve İsrail karşıtı eyleme katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun vizesinin 27 Eylül'de iptal edildiğini duyurmuştu.

        Petro, vizesinin iptal edilmesine yol açan konuşmasında "Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü bir izahı yoktur. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ABD askerlerine de seslenen Petro, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.

        Kolombiya'da 31 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Petro'nun görev süresi 7 Ağustos'ta sona erecek.

