Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD vizesi iade edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ABD vizesinin görev süresi sonuna kadar geçerli olacak biçimde kendisine iade edildiğini belirtti.

Gustavo Petro, şunları kaydetti:

"Görevim sona erdikten sonra vizeye ihtiyacım olmayacak ancak ABD'de bulunmamı gerektirecek bir neden de görmediğimden ABD hükümetinin kendi inisiyatifiyle beni söz konusu listeden çıkarmasını temenni ediyorum. Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına seyahat etmek konusunda herhangi bir sorunum bulunmuyor."

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek ve İsrail karşıtı eyleme katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun vizesinin 27 Eylül'de iptal edildiğini duyurmuştu.

REKLAM

Petro, vizesinin iptal edilmesine yol açan konuşmasında "Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü bir izahı yoktur. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD askerlerine de seslenen Petro, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Petro'nun görev süresi 7 Ağustos'ta sona erecek.

