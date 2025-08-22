Kolombiya'da iki ayrı saldırıda 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

AA'nın haberine göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı. Yetkililer, can kaybının artabileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO, EMC ELEBAŞI MORDISCO'YU SORUMLU TUTTU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir" dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir" ifadesini kullandı.

Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı. ESTADO MAYOR CENTRAL (EMC) "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor. Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor. HELİKOPTERE İHA'LI SALDIRI: 12 POLİS ÖLDÜ Diğer yandan Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 12 polis öldü, 5 polis de yaralandı. Amalfi kırsalında operasyon icra eden polis helikopteri, İHA ile saldırıya uğradı. Yetkililer, düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı. YETKİLİLER EMC'Yİ İŞARET ETTİ Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.