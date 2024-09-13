Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Elon Musk için "Nazi yanlısı" dedi

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ı "Nazi yanlısı" olarak niteledi.

Devlet Başkanı Petro, Quindio yönetim bölgesinde yaptığı konuşmada, son dönemde özellikle solcu Güney Amerikalı liderlerin hedefinde olan Musk'ı eleştirdi.

Dünya çapında alternatif kapasitelerini gösteren sosyal medya platformlarının dünyanın en zenginlerince satın alındığına işaret eden Petro, "Elon Musk isimli Nazi yanlısı bir adam var." dedi.

Petro, Musk'ın, X'teki hesabını "her an" kapatabileceği imasında bulundu.

Son dönemde siyasi yorumlarıyla dikkati çeken Musk, sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Brezilya hükümetini hedef alıyor. REKLAM 53 yaşındaki iş insanı, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ı desteğini açıklayarak diğer aday Harris'i defalarca eleştirdi. Maduro, Musk'ı Venezuela'nın baş düşmanı ilan etmişti Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmış, ABD'li milyarder Elon Musk ise Venezuela'daki seçime "hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.

Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demiş ve Musk'ı düelloya davet etmişti. Maduro, ayrıca Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı. Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti. Maduro, ayrıca seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.