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        Haberler Dünya Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Elon Musk için "Nazi yanlısı" dedi | Dış Haberler

        Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Elon Musk için "Nazi yanlısı" dedi

        Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Elon Musk'ın son dönemde yaptığı açıklamaların ardından Musk'ı "Nazi yanlısı" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:34
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        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
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        Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ı "Nazi yanlısı" olarak niteledi.

        Devlet Başkanı Petro, Quindio yönetim bölgesinde yaptığı konuşmada, son dönemde özellikle solcu Güney Amerikalı liderlerin hedefinde olan Musk'ı eleştirdi.

        Dünya çapında alternatif kapasitelerini gösteren sosyal medya platformlarının dünyanın en zenginlerince satın alındığına işaret eden Petro, "Elon Musk isimli Nazi yanlısı bir adam var." dedi.

        Petro, Musk'ın, X'teki hesabını "her an" kapatabileceği imasında bulundu.

        Son dönemde siyasi yorumlarıyla dikkati çeken Musk, sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Brezilya hükümetini hedef alıyor.

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        53 yaşındaki iş insanı, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ı desteğini açıklayarak diğer aday Harris'i defalarca eleştirdi.

        Maduro, Musk'ı Venezuela'nın baş düşmanı ilan etmişti

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmış, ABD'li milyarder Elon Musk ise Venezuela'daki seçime "hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.

        Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demiş ve Musk'ı düelloya davet etmişti.

        Maduro, ayrıca Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

        Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

        Maduro, ayrıca seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.

        Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen ayın sonlarında ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasaklamıştı.

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