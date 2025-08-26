Habertürk
        Kolombiya Nerede? Kolombiya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Kolombiya Nerede? Kolombiya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Ekvator üzerine konumlanmış olan Kolombiya, Güney Amerika kıtasının önemli ülkelerinden biridir. Bu ülke zengin doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliği ile hem tarih hem de coğrafya açısından önemli bir lokasyona sahiptir. Hal böyle olunca da Kolombiya'nın konumu hakkında birçok bilgi merak ediliyor. Bu nedenle biz de sizler için Kolombiya nerede, Kolombiya hangi kıtada, Kolombiya komşu ülkeleri kimler ve Kolombiya başkenti neresi gibi temel soruları cevapladık.

        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 13:34 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:34
        Kolombiya Nerede?
        Kolombiya Nerede?

        Latin Amerika'nın en dinamik ülkelerinden biri olan ülke ile ilgili Kolombiya nerede sorusunun cevabı burada gizli. Kahve dendiğinde aklımıza gelen Kolombiya, Amerika kıtasında yer alıyor. Güney Amerika'nın kuzeybatı kısmında bulunan Kolombiya’nın kuzeyinde Karayip Denizi'ne, batısında ise Büyük Okyanus’a kıyısı bulunur. Kolombiya, bu stratejik konumu sayesinde hem deniz ticaret yollarında hem de kültürel etkileşimde önemli bir noktada kabul edilir. Harita üzerinde baktığımızda Ekvator çizgisine oldukça yakın olan Kolombiya, Ekvador ve Peru gibi Güney Amerika'nın diğer önemli ülkeleri ile sınır komşusudur.

        Kolombiya Hangi Kıtada?

        Kolombiya hangi kıtada yer alır sorusuna Kolombiya nerede konusunu açıklarken değindik. Ancak Kolombiya hangi kıtada konumlanmıştır sorusu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için Kolombiya’nın Güney Amerika kıtasında yer aldığını tekrarlayalım. Harita üzerinde bu ülke Latin Amerika'nın kuzeybatısında konumlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Güney Amerika’nın dördüncü en büyük ekonomisi kabul edilen Kolombiya, ekonomik olduğu kadar bölgesel anlamda da önemli rol oynar. Zira bir ülkenin ekonomisi ve bölgesel özellikleri birbirini doğrudan etkileyen, iç içe geçmiş bütünlerdir. Bu özelliklere iklimsel faktörler de eklenir…Güney Amerika, genel olarak tropikal ormanlardan, dağlık bölgelere kadar çok çeşitli doğal alanlara ev sahipliği yapar ve Kolombiya da bu çeşitlilik içinde zengin bir bitki ve hayvan dünyasından nasibini almıştır.

        Kolombiya Komşu Ülkeleri

        Kolombiya komşu ülkeleri dediğimizde bazı kaynaklara göre dört bazı kaynaklara ise beş şehir karşımıza çıkar. İşte Kolombiya’nın arasında kara sınırı bulunan beş ülke şu şekilde sıralanabilir…

        • - Doğuda Venezuela: Kolombiya'nın en uzun sınırını paylaşır. İki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler tarih boyunca önemli olmuştur.
        • - Güneydoğuda Brezilya: Amazon ormanlarının bir kısmı bu sınır bölgesinde yer alır.
        • - Güneyde Peru: Kolombiya ile sınırları Amazon havzası içinde kesişir.
        • - Güneybatıda Ekvador: And Dağları bölgesinde Kolombiya ile sınır paylaşır.
        • - Kuzeybatıda Panama: Orta Amerika ile Güney Amerika’yı birbirine bağlayan bir noktada bulunur.

        Bu komşu ülkeler, Kolombiya'nın ekonomik, kültürel ve tarihsel anlamda önemli ilişkiler kurduğu ülkelerdir.

        Kolombiya Başkenti Neresi?

        Kolombiya başkenti Bogota şehridir. Bogota, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, kültürel ve ekonomik anlamda da Kolombiya’nın merkezi kabul edilir. Bu şehir yaklaşık 2.8 milyon nüfusu ile dikkat çeker. Başkent olmasının nedeniyle ülkenin siyasi merkezi şeklinde görülen Bogota, eğitim ve finans anlamında da ülkenin kalbi durumundadır. Başkent Bogota’yı harita üzerinde detaylı şekilde inceleyecek olursak; And Dağları’nın doğu kısmında ve yüksek rakımlı bir plato üzerinde konumlandığını görürüz. Bu yüksek rakım nedeniyle Bogota, yıl boyunca ılıman ve serin bir iklime sahiptir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Başkent Bogota, modern altyapısı, tarihi yapıları ve canlı kültürel yaşamıyla da dikkat çeker. Turistik açıdan da ülkenin en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Ayrıca ülkenin en büyük havaalanına sahip olması nedeniyle de uluslararası ulaşımda önemli isimlerden biridir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
