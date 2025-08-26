Kolombiya Nerede? Kolombiya Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Kolombiya Nerede?

Latin Amerika'nın en dinamik ülkelerinden biri olan ülke ile ilgili Kolombiya nerede sorusunun cevabı burada gizli. Kahve dendiğinde aklımıza gelen Kolombiya, Amerika kıtasında yer alıyor. Güney Amerika'nın kuzeybatı kısmında bulunan Kolombiya’nın kuzeyinde Karayip Denizi'ne, batısında ise Büyük Okyanus’a kıyısı bulunur. Kolombiya, bu stratejik konumu sayesinde hem deniz ticaret yollarında hem de kültürel etkileşimde önemli bir noktada kabul edilir. Harita üzerinde baktığımızda Ekvator çizgisine oldukça yakın olan Kolombiya, Ekvador ve Peru gibi Güney Amerika'nın diğer önemli ülkeleri ile sınır komşusudur.

Kolombiya Hangi Kıtada?

Kolombiya hangi kıtada yer alır sorusuna Kolombiya nerede konusunu açıklarken değindik. Ancak Kolombiya hangi kıtada konumlanmıştır sorusu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için Kolombiya’nın Güney Amerika kıtasında yer aldığını tekrarlayalım. Harita üzerinde bu ülke Latin Amerika'nın kuzeybatısında konumlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Güney Amerika’nın dördüncü en büyük ekonomisi kabul edilen Kolombiya, ekonomik olduğu kadar bölgesel anlamda da önemli rol oynar. Zira bir ülkenin ekonomisi ve bölgesel özellikleri birbirini doğrudan etkileyen, iç içe geçmiş bütünlerdir. Bu özelliklere iklimsel faktörler de eklenir…Güney Amerika, genel olarak tropikal ormanlardan, dağlık bölgelere kadar çok çeşitli doğal alanlara ev sahipliği yapar ve Kolombiya da bu çeşitlilik içinde zengin bir bitki ve hayvan dünyasından nasibini almıştır.