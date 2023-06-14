Birçok ülkenin işgaline ve yağmalamasına maruz kalan Cartagena de Indias, 1811'de bağımsızlığını kazansa da 1815'te yeniden İspanyolların eline geçti ancak 1821'de tekrar bağımsızlığını kazanan şehir, bunu bir daha kaybetmedi.