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Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

Kolombiya'nın Karayipler kıyısında yer alan, ülke tarihinde önemli bir yere sahip liman kenti Cartagena de Indias tarihi caddeleri, surları ve masmavi deniziyle gözde turizm hazinesi olarak biliniyor

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AA
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Cartagena de Indias, 1533'te İspanyol keşifçi Pedro de Heredia tarafından kurulduktan sonra stratejik konumu nedeniyle zamanla sömürge limanına dönüştü.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    AA'nın haberine göre İspanya'nın Cartagena kentinden gelen denizciler bölgeyi Cartagena de Indias (Hint Cartagenası) olarak adlandırdı ve 1614'de kent, korsanlardan korunması amacıyla surlarla çevrildi.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Birçok ülkenin işgaline ve yağmalamasına maruz kalan Cartagena de Indias, 1811'de bağımsızlığını kazansa da 1815'te yeniden İspanyolların eline geçti ancak 1821'de tekrar bağımsızlığını kazanan şehir, bunu bir daha kaybetmedi.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Nobel ödüllü ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk isimli ünlü romanıyla şöhretini artıran kent, 1984'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Dünyanın en renkli kentleri arasında gösterilen Cartagena de Indias, devasa beyaz gökdelenlere ve modern otellere sahip olmasının yanı sıra klasik İspanyol mimarisine özgü tarihi kolonyal evleri ve müzeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Arnavut kaldırımlı sokakları, nostaljik at arabaları, çok sayıda geleneksel restoran ve mağazaları sayesinde kent, ziyaretçilerine bol görsel materyal fırsatı sunuyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Burada üretilen el yapımı çanta, cüzdan, muhtelif aksesuarlar ve geleneksel fötr şapkalar turistlerin en çok tercih ettiği hatıra ürünleri olarak dikkati çekiyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    KENTİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SİMGE YAPILARI

    Cartagena'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin başlıca gezdiği yerler ise Bolivar Meydanı, Castillo de San Felipe de Barajas adıyla bilinen Cartagena Kalesi, Puerta del Reloj (Saat Kulesi), Catedral de Santa Catalina de Alejandria (Cartagena Katedrali), Plaza Santo Domingo Meydanı, şehrin ünlü pazarı Las Bovedas Market, Eski Çizmeler Anıtı, Las Botas Viejas Anıtı ve Ulusal Tabiat Parkı olarak biliniyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Plajlarıyla ünlü Cartagena'nın turkuaz renkli denizi ve beyaz kumlu adaları, şehri ziyaret edenlerin muhakkak uğradığı mekanlar arasında bulunuyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    KAYNAKLARDA CARTAGENA DE INDIAS İSMİ

    Cervantes yayınlarında Cartagena de Indias, tüm çağlar boyunca tarihçilere göre ihtişamlı bir şehir olarak adlandırıldı.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Şehrin, Kristof Kolomb'un yeni dünyaya ilk yolculuğunu yapmasından 9 yıl sonra 1501'de noterlik yapan Sevillalı Rodrigo de Bastidas tarafından keşfedildiği söyleniyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    İspanyol Tarihçi Juan de Castellanos'a göre ise Cartagena, 20 Ocak 1533'de İspanyol keşifçi Pedro de Heredia tarafından kuruldu.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Castellanos, kente Cartagena de Indias ismi verilmesinin sebebini ise Kolomb'un bölgeye ayak bastığında burayı Hindistan zannetmesi olarak gösteriyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Tarihçi Castellanos, Heredia'nın, kentte ilk olarak La Nueva Andalucia adını vermek istediği ancak İspanya'daki Cartagena del Levante'ye benzerliği nedeniyle burası için Cartagena de Indias ismini tercih ettiğini ifade ediyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Kaynaklarda kentin ilk sahiplerinin Kızılderililer olduğu fakat yerel halkın İspanyol sömürgecilerine karşı savaşta tutunamayıp şehri terk ettikleri belirtiliyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Cartagena de Indias'ın keşfedilmeden önceki isminin, kabuklu deniz hayvanı anlamına gelen Calamari olduğu söyleniyor.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Cartagena de Indias, 2017'de başkent Bogota'dan sonra Kolombiya'daki en turistik yerlerden birine dönüştü.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    "KOLOMBİYA'DAKİ EN SIRA DIŞI ŞEHİRLERDEN BİRİ"

    Türkiye'nin Cartagena Fahri Konsolosu Jorge Villamizar de Lavalle, yaptığı açıklamada, kentin yakın zamanda 490. kuruluş yıl dönümünü kutladığını, uluslararası büyük yolcu gemilerinin sürekli limanı ziyaret ettiğini belirtti.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Villamizar, şehrin boydan boya surlarla çevrildiğini, tarihi saray ve anıtlara sahip olduğunu vurgulayarak "Ülkemizde eşit derecede güzel şehirler var, gezilecek çok sayıda tarihi mekan bulursunuz ancak Cartagena de Indias, Kolombiya'daki en sıra dışı şehirlerden biri" ifadesini kullandı.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Cartagena'nın nüfusunun 1,5 milyonu aştığını kaydeden Villamizar, kentin cazibesinin artırılması için yeni projeler yürütüldüğünü, buraya gelen yabancıların şehirden maksimum düzeyde faydalanması için kalitenin arttığını söyledi.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

    Villamizar, kentin sıcak iklimi nedeniyle her sezon ziyaret edildiğini ancak aralık, ocak ve haziran aylarında yüzde yüz doluluk oranlarına yaklaştığını belirtti.
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias
  • Kolombiya'nın gözde turizm hazinesi: Cartagena de Indias

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