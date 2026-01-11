Habertürk
Habertürk
        Kolombiyalı şarkıcı Jimenez, uçak kazasında öldü | Dış Haberler

        Kolombiyalı şarkıcı Jimenez, uçak kazasında öldü

        Kolombiya'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 06:56 Güncelleme: 11.01.2026 - 06:56
        Kolombiyalı şarkıcı Jimenez, uçak kazasında öldü
        Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.

        ÜNLÜ ŞARKICI JIMENEZ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

        Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

        "UÇAK KAZALARIYLA İLGİLİ BİRKAÇ KEZ RÜYA GÖRDÜM" DEMİŞ

        Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

        Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." ifadelerini kullanmış.

        Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

        Trabzon'da saç ekim merkezinde fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özel bir saç ekim ve estetik merkezine giden bir kişi, fenalaşarak hayatını kaybetti.

        #Kolombiya
        #Yeison Jimenez
        #kolombiya uçak kazası
