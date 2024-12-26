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        Kolonları çatlayan otopark görüntülendi

        İstanbul Beyoğlu'nda kolonları çatlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:45
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        Kolonları çatlayan otopark görüntülendi
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        Beyoğlu Tepebaşı'nda çatlayan kolonları nedeniyle boşaltılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSPARK otoparkının açık alanı havadan görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu’ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin (İSPARK) kolonları çatlamıştı.

        Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark belediye tarafından boşaltılmıştı.

        Otoparkın açık alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde, otoparkta araç bulunmadığı görülüyor.

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