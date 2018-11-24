Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki 3 bin rakımlı Kato Dağı Kerkür üs bölgesinde güvenlik operasyonu gerçekleştiren Jandarma komandolar, 24 Kasım Öğretmen Günü'nde çok anlamlı bir video çekerek öğretmenleri kutladı.

"ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

İHA'de yer alan habere göre karla kaplı bölgede komandolar çapraz tutuşta silahlı olarak çektikleri videoda, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dediler. Komandoların çektiği video sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi ve beğeni gördü.

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