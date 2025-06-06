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        Haberler Magazin 'Komser Şekspir' davalık oldu

        'Komser Şekspir' davalık oldu

        Müjde Ar, rol aldığı 2001 yapımı 'Komser Şekspir'ın yönetmeni ve yapımcısı Sinan Çetin'e dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:04
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        'Komser Şekspir' davalık oldu
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        Başrollerini; Kadir İnanır, Müjde Ar, Okan Bayülgen, Özkan Uğur ve Pelin Batu'nun paylaştığı 'Komser Şekspir', gösterime girdiği 2001'de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü.

        Müjde Ar, Sinan Çetin'in sahibi olduğu Plato Film'in 'Komser Şekspir'2 televizyon kanallarına satarak maddi ve manevi zarara uğradığı yönünde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

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        Müjde Ar, Komser Şekspir' ile birlikte tespit edilen filmlerin üzerine tedbir konulmasını talep etti.

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        #Müjde Ar
        #komser şekspir
        #Sinan Çetin
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