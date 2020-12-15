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HaberlerGündem3. SayfaKomşuların korona kavgası! SON DAKİKA... Korona bulaştıracaksın kavgası! - Haberler
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Komşuların korona kavgası!

Adana’da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı. Komşusu, "Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi. Hasta ise komşusunun bin lira parasını çaldığını öne sürdü

Komşuların korona kavgası! SON DAKİKA... Korona bulaştıracaksın kavgası! - Haberler
Komşuların korona kavgası!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüse yakalanan İsmail Yalaz (33) evinde karantinaya alındı. Ancak komşusu İsmail Taş’ın (29) iddiasına göre Yalaz karantina kurallarına ihlal edip eve kadın alıp evden de dışarı çıktı.

"COVID BULAŞTIRDIYSAN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

İHA'da yer alan habere göre bu nedenle Yalaz ile Taş tartışma yaşadı. Sabah olunca da Yalaz, Taş’ın evine gitti. Bu nedenle aralarında kavga çıkınca Yalaz darp edildiğini öne sürdü.

Taş, kimseyi darp etmediğini Yalaz’ın koronalı olmasına rağmen evine kadın aldığını ve kendi evine gelerek küfür ettiğini belirterek, “Bana Covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.

"BENİM BİN LİRAMI ÇALDI" İDDİASI

İsmail Yalaz ise gece eve girip bin lirasının çalındığını parayı alanın da İsmail Taş olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Bu nedenle olay yerine gelen polis, Yalaz’a sosyal mesafeli durarak ifadesini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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