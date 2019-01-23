Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geçen yıl kamunun yerli kömür üretiminin 53 milyon 354 bin ton, özel sektörün üretiminin ise 48 milyon 218 bin ton olduğu, böylece yerli üretimin 101,5 milyon tona ulaştığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Bakanlığın yerli üretimi artırmak için çok çaba sarfettiğini, kendilerinin de dernek olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen Polat, yerli kömür üretiminde 100 milyon ton barajını geçmenin çok büyük bir başarı olduğunu ifade etti.
"Bu bizim için bir eşiğin aşılabilir olduğunu göstermesi açısından çok mühim." ifadesini kullanan Polat, "Bu barajın aşılmasında kamu şirketlerinin büyük performansı var. Özel şirketler henüz istediğimiz performansı tam olarak kazanmadı. Özel sektör de beklenen performansa ulaştığında bu tonaj 120 ve 130 milyon tonları bulacaktır." diye konuştu.
- "Uluslararası kömür baronlarını gördük"
Polat, kömür üretiminde psikolojik sınırın aşıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ne kadar üretebiliyor olduğumuzu gördük. Bu rekor, Türkiye'ye kömür satan dış satıcılara da bir işaret oldu. Yani Türkiye isterse yapabiliyor. Üzerimizde kömürle alakalı bazı oyunlar oynandı. Bize ayrı fiyat uygulayan uluslararası kömür baronlarını gördük. Mesela uluslararası kömür fiyatları 100 dolarken Türkiye'ye 120-130 dolardan satıldı. Biz, 100 milyon ton barajını aşarak cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olduk. Çünkü, bin kalori olsa da 5 bin kalori olsa da enerji enerjidir. 15 milyon tonluk bir üretim artışımız var. Bunu 2 bin kalori seviyesinde düşünürsek 5 milyon ton ithal kömürün ithalattan çıkarılması demektir. Bu da 3 milyar lira civarında ithal ürünün ikamesi anlamına gelir. Böylece yerli kömür üretimindeki artışla 3 milyar liralık ithalatın önüne geçmiş olduk."
- Dernekte bayrak değişimi
Polat, tüzük gereği bir kişinin en fazla 2 dönem başkanlık yapabildiği Kömür Üreticileri Derneğinde 24 Ocak'ta seçim yapılacağını söyledi.
Bu ay içinde seçilecek kişiye bayrağı devredeceklerini belirten Polat, şunları kaydetti:
"Başkanlık dönemimde benimle birlikte çalışan arkadaşlara, profesyonellere ve bizden yardımlarını esirgemeyen sektör paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz elimizden geldiğince önemli işler yapmaya çalıştık ancak hala yapılacak çok iş var. Derneğimizin kuruluşundan bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında da değişimler yaşandı. Bu süreçteki sayın bakanlarımız, Taner Yıldız, Ali Rıza Alaboyun, Berat Albayrak, Fatih Dönmez ve ilgili bakan yardımcılarımıza da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."
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