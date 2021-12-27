Mangal kömürü iki can aldı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ali Çetin ile Bursa'dan gelen arkadaşı Cuma Öztarı, dün akşam mangal kömürünü evin içinde yakıp, uyudu. İşe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları Çetin'i aradı fakat ulaşamadı.

İhbar üzerine adrese giden polis, çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler, Çetin ile Öztarı'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü ile Çetin ve arkadaşının öldüğü belirlendi.

Kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 2 kişi, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.