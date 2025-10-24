Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:37
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı, bugün oynanan 17 karşılaşmayla birlikte devam etti.

        Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.

        Öte yandan teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı ağırladığı karşılaşmada 2-1 yenildi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

        REKLAM

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

        Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

        Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

        Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

        Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

        Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

        Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya): 0-3

        Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

        AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 6-0

        Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

        Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0

        Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda): 1-0

        Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-2

