Adana'da sağanak yağış, kazaya neden oldu. Hal Kavşağı'nda süratli olduğu tespit edilen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Zeminin de kaygan olması nedeniyle bir süre kayan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. AA'nın haberine göre; araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti. Kullanılamaz hale gelen araç, incelemenin ardından çekildi.

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