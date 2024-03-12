Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul-Tekirdağ çevreyolu üniversite mevkiinde İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine giden İ.D. (31) idaresindeki araç refüje ve aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride geçtikten sonra o sırada İstanbul istikametine giden M.D. (37) idaresindeki araca çarptı.

TEKİRDAĞ - İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kazada iki sürücü araçta sıkışırken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye sevk etti. Birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.