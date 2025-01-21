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        Bahçelievler'de kontrollü yıkımda bitişikteki bina hasar gördü

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartmanın bitişiğindeki binanın kolon ve kirişleri hasar gördü. Tahliye edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:50 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:50
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        Kontrollü yıkımda bitişik bina hasar gördü
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        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kontrollü yıkım sırasında bitişikteki binanın kolon ve kirişleri hasar gördü.

        Olay, 16 Ocak Perşembe günü Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkımına karar verildi.

        İddiaya göre, yıkım sırasında kepçe, bitişikteki binanın kolon ve kirişlerini kırarak binaya zarar verdi. Bu sırada dairede bulunan Müşerref Büyükdere, balkondan seslenerek yıkım ekibini durdurdu. Ölümden dönen Büyükdere daha sonra karşı binada bulunan oğlunun evine geçti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binada inceleme yaparken, hasar tespiti yapılan bina, ekipler tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın yıkılacağını duyan bina sakinleri ise isyan etti. Yıkım firmasından şikayetçi olan bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

        Yıkım sırasında dairede bulunan Müşerref Büyükdere, "Oğluma geçeyim diye düşünüyordum. Çünkü evde durmak beni korkutuyordu, tedirgin oldum. Derken çok şiddetli bir sarsıntı hissettik bir çatırtı sesi duydum. Odaya koştum, dedim ki duvar yıkıldı herhalde. Duvar yıkıldı diye düşünürken kolonları görünce dehşete kapıldım. Kolonlar beni çok korkuttu ve hemen balkona koştum. Balkondan bağırdım, avazım çıktığı kadar. 'Durun ne yapıyorsunuz?' diye bağırdım; öyle durdular. Yoksa ben evde olmasaydım, başka bir yerde olup bu durumu fark etmeseydim, aynı şekilde binayı yıkmaya devam edeceklerdi. Daha büyük bir tahribat yaratacaklardı. Çok büyük bir korku yaşadık" dedi.

        Bina sakinlerinden Esra Aktaş ise, "Benim üst kat komşumun yatak odasından hatta çocuk odasından içeriye kepçe girmiş. Kolonları ve kirişleri kırmış. Apartman mühürlenmiş. Herkesin eşyaları içeride. Komşularım arkadaşlarım kimse kıyafetlerini bile alamadılar. Üst kat komşumun kızı yakın zamanda evlenecek. Evin içi çeyiz dolu, çeyizlerin olduğu oda hasar gördü. Apartmanımızı kentsel dönüşüme sokmak gibi bir niyetimiz yok. Şu an mecbur binaya yıkım emri çıkacakmış. Bina sakinleri olarak para toplayıp asansörümüzü yeni yaptırdık. Daireme 3 yıl önce mimar sokup neredeyse bütün evimi yeniledim ki bütün komşularım da evlerini yeniledi. Herkesin evi en fazla 6-7 senelik yapılmış durumda. Bir anda kepçe ustasının hatasıyla bizim apartmanımız çok büyük bir zarar gördü. Herkes evlerinden çıkarıldı. Eşya kıyafet hiçbir şey alamadan herkes dışarıda kaldı. 2025 yılının deprem görmemiş İstanbul'unda biz deprem etkisi yaşamış olduk. Herkes akrabalarının yanına sığındı. İstanbul'da akrabası olmayanlar otele yerleşti. Gerçekten çok büyük bir mağduriyet söz konusu." diye konuştu.

        Aynı yıkım firmasının yaklaşık bir ay önce de Güngören'de benzer bir olay gerçekleştirdiğini öne süren Aktaş, "Nasıl acemi bir kepçeciye böyle yapışık bir binayı emanet edebiliyorlar ki başında kepçe ustası olması gerekiyormuş. Ustanın gelmesini bile beklememişler. Daha da acısı bundan 1-1,5 ay önce aynı firmanın Güngören'de yine buna benzer bir hasara ve benzer bir hataya sebep olduğunu öğreniyoruz. Bunun yetkilileri kim. Binanın müteahhitti mi, kepçe ustası mı, belediye mi? Kimse çok rica ediyoruz; ben, yıllardır aile gibi olduğum komşularım ve arkadaşlarım büyük bir mağduriyet içerisindeyiz, şu an kapıda kaldık, dışarıda kaldık" ifadelerini kullandı.

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