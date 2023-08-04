Konut dışı satış farkı açıyor Konut dışı satışta bir rekor daha kırıldı... Temmuz 2023 verilerine göre toplam 275 bin 556 satış yapılırken bunun sadece 106 bin 701'i konut satışından oluştu. Konut dışı satış 168 bin 855 ile toplam satışların yüzde 61,27'sini oluşturarak rekor orana ulaştı. Bundan önceki rekor 2023 Mart'ta yüzde 59,97 ile kırılmıştı

2023 yılında düşüşe geçen konut satışlarının, konut dışı satışlar karşısında payı düşmeye devam ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; Temmuz'da 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu satışların sadece 106 bin 701'ini konut satışından oluştu. Konut dışı satışlar ise 168 bin 855 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 87 bin 414'ünü tarla, 49 bin 35'ini arsa, 10 bin 898'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ PAYDA YÜZDE 60 İLK KEZ AŞILDI

Son 12 ay baz alındığında sadece 2022 Aralık ayında konut satışı, toplam satışlar içinde konut dışı satışı geçti. 11 ayda ise konut dışı satış üstünlüğünü korudu. Temmuz 2023'te ilk kez yüzde 60 sınırı aşıldı.

2014'TEN 2021'E KADAR KONUT SATIŞI ÖNDEYDİ

2013'ten bu yana rakamlar incelendiğinde ise 2013 ve 2014 yıllarında konut dışı satış, konut satışından daha fazla olurken sonraki yıllarda 2021'e kadar konut satışı yarışı önde götürdü. 2022'de konut dışı satış yüzde 54'ü aşarken, 2023 yılının ilk 7 ayında konut dışı satış oranı yüzde 58,64 ile farkı açtı.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

AA'nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde aldığı verilere göre; Temmuz 2023'te en çok gayrimenkulün satıldığı il, 26 bin 756 işlemle İstanbul oldu. İstanbul'u 16 bin 688 satışla Ankara, 12 bin 139 ile İzmir, 10 bin 50 ile Konya, 9 bin 675 ile Bursa, 8 bin 775 ile Antalya, 7 bin 176 ile Gaziantep, 7 bin 135 ile Tekirdağ, 7 bin 110 ile Balıkesir, 6 bin 402 ile Mersin takip etti.