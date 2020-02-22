Konut kredi hacminin yaklaşık yüzde 13 artması bekleniyor

AA

Hangikredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu, "Bu yılın sonunda konut kredisinde yüzde 12-13 hacimsel büyüme bekliyoruz. İhtiyaç kredisindeki hacim 2019'da yüzde 28 artmıştı. 2020'de ise bu artışın ivme kaybederek yüzde 19-20 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz." dedi.

Durmazoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK),politika faizini yüzde 24'lerden 10,75’e indirmesinin ilk etkisinin konut kredilerinde görüldüğünü söyledi.

2019'un ilk çeyreğinde aylık 7-8 bin ipotekli konut satışı yapılırken 2019 Temmuz'da ilk faiz indirimi sonrası 5 kat artarak aylık yaklaşık 40 bin adet kredili konut satışına ulaşıldığını belirten Durmazoğlu, açıklanan her bir verinin ekonominin çarklarının iyi döndüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Durmazoğlu, ekonomideki ivmelenme trendinin 2020'de artarak devam edeceğine işaret ederek, "Bu yılın sonunda konut kredisinde yıllık yüzde 12-13 hacimsel büyüme bekliyoruz. İhtiyaç kredisindeki hacim 2019'da yıllık yüzde 28 artmıştı. 2020'de ise bu artışın ivme kaybederek yıllık yüzde 19-20 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz.

Öte yandan, bankalar tarafında taşıt kredilerinde yıllar sonra ilk kez hacimsel artış oldu. 2020 model araçların galerilere gelmesiyle taşıt kredilerinde yıl sonunda yıllık yüzde 10 hacim artışı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İhtiyaç kredilerini, faiz oranları yüksek de olsa düşük de olsa kullanan bir kitlenin olduğunu dile getiren Durmazoğlu, şunları kaydetti:

"Faiz indirimleri öncesi İhtiyaç kredisine talep aylık 800 bin adet seviyelerindeydi. Faiz indirimleri sonrası talebin aylık 1 milyon 200 bin adetlere ulaştığını gördük. Yüksek faizlerle kredi çekmiş vatandaşların, faizler düştükten sonra borçlarını yapılandırdıklarına şahit olduk. Böylece faize verilecek para, vatandaşın cebinde kaldı. 2019'un başında aylık yüzde 2’lerin üzerinde olan ihtiyaç ve konut kredisi faizleri aylık yüzde 1'in altına geriledi. Kamu bankalarının öncü olduğu bayrak yarışını özel bankalar da takip etti. Faiz indirimleri vatandaşa büyük avantaj sağladı."

Oray Durmazoğlu, bayilerde sıfır araç stoğunun yetersizliğine değinerek, bayilerin faiz indirimleriyle canlanan iç piyasayı iyi analiz edememesinin problemin kaynağı olduğunu söyledi.

Durmazoğlu, "Geçen yıl 450 bin civarında sıfır araç satışı oldu. Kasım 2019 sonrası düşen faizlerle birlikte bayilerde sıfır araç stoku bulunsaydı çok rahat 500 bin adete çıkabilirdik. Bu yıl, sıfır araç satışlarının geçen yılın yüzde 50 üstüne ulaşarak 600-650 bin adet olacağını tahmin ediyorum. Belki bunu ilk 2 ay göremeyeceğiz ama ondan sonra satışlar ciddi oranda artacak." diye konuştu.

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda yapılan düzenlemenin öneminden bahseden Durmazoğlu, düzenlemenin finansman ihtiyacı olan müşterilerin kredi talebine olumlu katkı sağlayacağına işaret etti.

Durmazoğlu, faiz indirimlerinin ekonomi için doğru adım olduğunu ifade ederek, "Özellikle KOBİ kesimi için maliyetlerin hem faizlerle hem de komisyon sınırlamasıyla düşmesinin vatandaşa pozitif yansıması olacak. Vatandaşın cebinde daha çok para kalacak. Merkezinde KOBİ olan büyüme, ciddi büyümeleri beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.