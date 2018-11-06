Konutta yeni paket için hazırlık

Emlak Konut, Kamu Aydınlatma Platformu'na bir açıklamada bulunarak üç büyük sektör temsilcisiyle envanter çalışması yapılacağını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizdeki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tesbitine ilişkin sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından bir envanter çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaya yönelik olarak kamuoyunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizce bu haberlerde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır."

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma içinde olduğunu söyleyerek, "Bakanlık bu konuda elimizdeki stoklarla ilgili bizden data topluyor. Ondan sonra bir dağılım yapılacak." açıklamasında bulunmuştu

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