Konya'da anne ve kızına pompalı tüfekli saldırı! O anlar kamerada
Konya'da dükkanına gelen sevgilisi ve kızıyla tartışan tekel bayi işletmecisi, anne ve kızını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Saldırı anı kameraya yansırken polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı
Konya'da tekel bayi işleten Muhammet A, dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve Nazlı H. ile tartışıp, anne-kızı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi, Alemdar Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında iddiaya göre, tekel bayi işleten Muhammet A, dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve kızı Nazlı H. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
ANNE VE KIZINI POMPALI TÜFEKLE YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet A, pompalı tüfekle anne-kızın bacaklarına ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; bacaklarından hafif yaralanan Raziye ve kızı Nazlı H, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli Muhammet A.'yı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.