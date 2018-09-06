Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hasat zamanı ürünlerini kurutabilmek için mahallenin girişindeki asfalt yolu kullanıyor. 100 hanenin geçim kaynağı olan kabak çekirdeği yetiştiriciliği, eylül ayında hasadın başlamasıyla mahallede tatlı bir telaşa neden oluyor. Tarladan toplanan kabaklardan çıkarılan çekirdeklerin özenle kurutulması, ürünün kalitesi için önem taşıyor.

"ASFALT DOLU OLUNCA ÇADIRLARIN ÜZERİNDE KURUTUYORUZ"

Mahalledeki çiftçiler, Konya-Adana karayolunda 1 kilometre uzunluğundaki çift şeritli asfalt yolun sağında kalan bölümünü kapabilmek için birbiriyle yarışıyor. Asfalt yolda 2 gün kurutulan kabak çekirdeği, daha sonra toplanıyor. Çiftçi Ahmet İnal, kabak çekirdeğinin özenle kurutulmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hasadın ardından hava şartlarının olduğu günlerde kabak çekirdeğimizi, mahallenin girişindeki çift şeritli yolun tek şeridine sererek, asfaltta kurutuyoruz. Her sene bu şekilde kurutma işlemi yapıyoruz. Yola serip kuruttuktan sonra topluyoruz. Yol müsait olunca mahalledeki yetiştiriciler bu işlemi uyguluyor. Her mahalleli bu yoldan faydalanıyor. Asfalt boş olunca hemen getirir sereriz. Fakat dolu olduğu zaman mecburen çadırların üzerinde kurutmak zorunda kalıyoruz. Yoldan geçen ve metrelerce serilmiş kabak çekirdeğini gören bazı vatandaşlar durumu biraz garipsiyor, bazıları araçlarından inip ne olduğuna bakıyor."

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