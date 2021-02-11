AA

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 KH 911 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 28. kilometresinde Merdivenli mevkisinde, aynı yönde giden Mustafa U'nun kullandığı 06 EV 8433 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 3 erkek, olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; otomobilde bulunan biri kadın, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobilde bulunanların Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Yaralılar, Konya ve Karapınar'daki hastanelere sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.