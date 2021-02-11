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Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
AA

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 KH 911 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 28. kilometresinde Merdivenli mevkisinde, aynı yönde giden Mustafa U'nun kullandığı 06 EV 8433 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 3 erkek, olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; otomobilde bulunan biri kadın, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobilde bulunanların Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Yaralılar, Konya ve Karapınar'daki hastanelere sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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