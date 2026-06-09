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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 01:19 Güncelleme:
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        Konya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Yunak ilçesinin Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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