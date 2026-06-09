Konya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 6 Haziran 2026 (Adnan Şahin Marmara'nın İncisi Tekirdağ'da)

"Adnan Şahin ile Halkın Lezzetleri" bu bölümde rotasını Marmara'nın incisi, bereketli toprakların şehri Tekirdağ'a çeviriyor! Güne Şarköy'ün meşhur zeytinyağı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel "bulama" tatlısıyla başlayan Adnan Şahin, Özcanlar Köfte'de ustalarından gerçek Tekirdağ Köftesi'nin sırları... Daha Fazla Göster "Adnan Şahin ile Halkın Lezzetleri" bu bölümde rotasını Marmara'nın incisi, bereketli toprakların şehri Tekirdağ'a çeviriyor! Güne Şarköy'ün meşhur zeytinyağı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel "bulama" tatlısıyla başlayan Adnan Şahin, Özcanlar Köfte'de ustalarından gerçek Tekirdağ Köftesi'nin sırlarını dinliyor. Daha Az Göster