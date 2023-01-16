Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesi olayında sıcak gelişme!

DHA'da yer alan habere göre 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, sevk edildiği adliyede 'ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN DE İTİRAZINA RED

Bu süreçte Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de 2 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu kez de nöbetçi olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.