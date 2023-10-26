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        Haberler Gündem Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı

        Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 sarrafı sahte altın satarak dolandıran şüpheli, girdiği 4'üncü sarrafta yine sahte altın satmak isterken suçüstü yakalandı. Üzerinden 17 adet sahte altın daha çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:15
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        Kuyumculara sahte altın şoku
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        TUTUKLANDILAR

        Şüpheli H.F.C. (50) altın satmak için girdiği kuyumcu dükkanında yakalandı.

        Elindeki altınların sahte olduğunu bilmediğini öne süren şüphelinin yapılan üst aramasında, 17 sahte altın ve bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        #Konya
        #Sahte altın
        #haberler
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