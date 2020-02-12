O fotoğraflar böyle çekiliyor!

DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl ekim ayında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 2 polis memurunun minibüs şoförlerinden ceza yazmama karşılığında rüşvet aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, polis memurları N.D. ve M.K.'nin, Fatih Işıklar hattında çalışan minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile, hattaki bazı minübüs şoförlerin her ay aralarında 4 -5 bin lira toplayıp bir mareke bıraktıkları, 2 polis memurunun marketten alışveriş yaptığı saptandı. Şoförlerin polislere bazı dönemlerde de özel hediyeler aldığı tespit edildi.

2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memuru açığa alındı.

Polis memurları hakkında yapılacak idari soruşturma için müfettiş talep edildiği öğrenildi.