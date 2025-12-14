Otomobil tabela direğine çarptı: 3 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Cesur K. yönetimindeki otomobil, Konya-Hüyük yolu Çukurağıl Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Muzaffer Ç. ile Maruf Ç. yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf: AA