Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da uyuşturucuyu paketler halinde yol kenarında saklarken yakalandı

        Konya'da uyuşturucuyu paketler halinde yol kenarında saklarken yakalandı

        Konya'da yol kenarının farklı noktalarına paketler halinde sakladığı uyuşturucu maddeleri satmak isteyen şüpheli, polis ekipleri tarafından 800 gram eroinle birlikte yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 03:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 03:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucuyu paketler halinde yol kenarında saklarken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu maddeleri yol kenarının farklı noktalarına paketler halinde saklayıp, satmak isteyen M.Y.B, polis ekiplerince yakaladı. M.Y.B.'nin üstünde, sırt çantasında ve sakladığı noktalardaki paketler içinde toplam 800 gram eroin ele geçirildi.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 18.00 sıralarında Konya-Ankara karayolunun Kulu ilçesindeki Sanayi Sitesi yakınları meydana geldi. Polis, sırt çantalı bir kişinin yol kenarında etrafı gözetleyerek yürümesinden şüphelendi.

        Bir süre takibe alınan ve isminin M.Y.B. olduğu belirlenen kişi, ekipler tarafından durduruldu. M.Y.B'nin yapılan üst aramasında 10, çantasında da 34 adet satışa hazır eroin paketi bulundu.

        PAKET PAKET YOL KENARINA SAKLAMIŞ

        Ayrıca, M.Y.B'nin itirafıyla yol kenarında farklı noktalara sakladığı 8 paket daha olmak üzere toplam 800 gram eroin ele geçirildi. M.Y.B, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Konya
        #kulu
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        AB'den Çinli şirkete 'Rusya' yaptırımı
        AB'den Çinli şirkete 'Rusya' yaptırımı
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."