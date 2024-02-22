Konya'da uyuşturucuyu paketler halinde yol kenarında saklarken yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu maddeleri yol kenarının farklı noktalarına paketler halinde saklayıp, satmak isteyen M.Y.B, polis ekiplerince yakaladı. M.Y.B.'nin üstünde, sırt çantasında ve sakladığı noktalardaki paketler içinde toplam 800 gram eroin ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 18.00 sıralarında Konya-Ankara karayolunun Kulu ilçesindeki Sanayi Sitesi yakınları meydana geldi. Polis, sırt çantalı bir kişinin yol kenarında etrafı gözetleyerek yürümesinden şüphelendi.

Bir süre takibe alınan ve isminin M.Y.B. olduğu belirlenen kişi, ekipler tarafından durduruldu. M.Y.B'nin yapılan üst aramasında 10, çantasında da 34 adet satışa hazır eroin paketi bulundu.

PAKET PAKET YOL KENARINA SAKLAMIŞ

Ayrıca, M.Y.B'nin itirafıyla yol kenarında farklı noktalara sakladığı 8 paket daha olmak üzere toplam 800 gram eroin ele geçirildi. M.Y.B, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.