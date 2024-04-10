Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Konya'daki Japon Parkı'nda İlkbahar renkleri

        Konya'daki Japon Parkı'nda İlkbahar renkleri

        Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşliği simgeleyen Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı bahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, ilkbahar mevsiminin renklerine büründü.

        2

        Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı doğa renklerinin tüm zenginliğiyle görenleri cezbediyor.

        3

        Japon bitkileri, kameriyeleri, seyir terasları, taş fenerleri, küçük adaları ve doğal tepeleriyle dikkati çeken park, sonbahar güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor.

        4

        Parkın havuzundaki renkli balıklar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        5

        Stres atmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan park, sıra dışı güzellikler sunarak hoş zaman geçirmeye imkan sağlıyor.

        6

        Pembe tonlarının hakim olduğu parka giden fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzaraları, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        #Konyadaki Japon Parkı
        #Konya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir