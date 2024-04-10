Konya'daki Japon Parkı'nda İlkbahar renkleri
Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşliği simgeleyen Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı bahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor
Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, ilkbahar mevsiminin renklerine büründü.
Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı doğa renklerinin tüm zenginliğiyle görenleri cezbediyor.
Japon bitkileri, kameriyeleri, seyir terasları, taş fenerleri, küçük adaları ve doğal tepeleriyle dikkati çeken park, sonbahar güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor.
Parkın havuzundaki renkli balıklar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Stres atmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan park, sıra dışı güzellikler sunarak hoş zaman geçirmeye imkan sağlıyor.
Pembe tonlarının hakim olduğu parka giden fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzaraları, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.