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Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Meram ilçesinde sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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AA

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Toprak Sarnıç Mahallesi İbreli Sokak'ta, Habib Karakaya (33), otomobille yanına gelen kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Karakaya, kaçmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Somaki Sokak'ta yere düşen Karakaya, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda mermi kovanı ve bıçak buldu.

Karakaya'nın cansız bedeni, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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