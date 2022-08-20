Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Toprak Sarnıç Mahallesi İbreli Sokak'ta, Habib Karakaya (33), otomobille yanına gelen kişilerle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Karakaya, kaçmaya başladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Somaki Sokak'ta yere düşen Karakaya, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda mermi kovanı ve bıçak buldu.
Karakaya'nın cansız bedeni, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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