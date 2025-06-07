Konya'da araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 07.06.2025 - 00:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:42
İlçenin Kurtbasan Yaylası yakınlarında, İ.G. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada İ.G, R.N.Ü, Ö.F, E.Ü. ve N.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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