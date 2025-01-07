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        Haberler Gündem Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

        Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 00:26 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:29
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        Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı
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        Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

        Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.

        Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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