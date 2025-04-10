Olay 29 Mart'ta Konya'da yaşandı. 52 yaşındaki eczacı Erhan İlhan, arife günü nöbetçiyken 3 kişi eczaneye ilaç almaya geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre beklemek istemeyen kişilerle diğer hasta ve hasta yakınları arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada eczacı kavgayı ayırmaya çalıştı.

İddiaya göre de eczane dışına taşan kavga sırasında saldırganlar eczacıyı iterek merdivenden düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merdivenden düşmesi sonucu yaralanan eczacı Erhan İlhan hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası darp raporu alan İlhan, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

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"BİZ BUNU HAK ETMİYORUZ"

Yaşanan tartışmayı ayırırken darp edildiğini belirten eczacı Erhan İlhan, sağlık çalışanlarının bu tür muameleleri hak etmediğini söyledi. İlhan, “Arife günü Konya merkezde 40'a yakın nöbetçi eczane vardı. Bir tanesi de bizdik. Hasta ve iki hasta yakını eczanemize geldiler. Reçete verdikten sonra 'Beklemek zorunda mıyız?' diye bir ifade kullandılar. Reçeteyi iade ettim. Hakaret ve küfür etmedim. Başka eczaneden alabileceğini söyledim. Sıradaki hastayla tartışmaya başladılar. Ben olayı ayırmak için müdahil oldum. Eczane önündeki merdivenlerden aşağı yuvarlandım. Ağrı, sızıdan daha çok psikolojim bozuldu. Biz bunu hiçbir zaman hak etmiyoruz sağlık çalışanları olarak bu olayı kabullenmiyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.