En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen TIR´ın şoförü İsmail Boy (23), ile yanındaki kardeşi Hamit Boy (16) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Akşehir ilçesinde meydana geldi. Konya yönüne giden İsmail Boy kontrolündeki 63 AEN 963 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail Boy ve yanındaki kardeşi Hamit Boy, araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen İtfaiye ekipleri, iki kardeşi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde İsmail ve Hamit Boy kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kardeşin cenazeleri Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2022-11-16 13:58:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.