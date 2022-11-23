Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu



Atilla MEMİŞ/KONYA, (DHA)KONYA'da yalnız yaşayan İsa Sadıç (59), evinde ölü bulundu. Polis, Sadıç'ın merdivenlerden düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi 31003 Sokak'taki 2 katlı evde yalnız yaşayan İsa Sadıç'tan haber alamayan arkadaşı eve geldi. Evin açık olan kapısından giren arkadaşı Sadıç´ı, merdivenlerin önünde, yerde, hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sadıç'ın öldüğünü tespit etti.

İsa Sadıç'ın, 5 gün önce merdivenlerden düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Sadıç'ın bahçesinde beslediği köpeklerden birisinin de açlıktan öldüğü, diğer köpeğinin ise ölmek üzere olduğu belirlendi.

İsa Sadıç'ın cenazesi, morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu ortaya çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2022-11-23 16:46:38



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