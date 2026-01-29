Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası istemi

        Konya'da bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:43
        Konya'da husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası istemi
        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İçeri Çumra Mahallesi'nde kız meselesinde çıkan kavgada, Rıza K'nin tüfekle Selçuk Ö'yü öldürdükten sonra Zeynel K'yi de bıçakla yaraladığı yer aldı.

        Olayın ardından tutuklu sanık Rıza K'nin suç aletleriyle Elif Y'nin evine kaçtığı belirtilen iddianamede, "Elif Y'nin, sanığın kıyafetlerini yıkadığı ve yeni kıyafetler için ailesinden para istediği, sanığın, parayı ve kıyafetleri almak için Halil G. ve babasıyla buluştuğu, aracında sakladığı tüfek ve bıçağı Halil G'ye verdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalandığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        İddianamede, Rıza K'ye "kasten öldürme"den müebbet hapis cezası, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası, Mehmet K'ye iki kez 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası, Halil G. ve Elif Y'ye ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

        Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025'te, husumetlisi Selçuk Ö'yü silahla öldürüp Zeynel K'yi de bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Rıza K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

