Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Refik Kibar (82), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında KuluKozanlı kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Refik Kibar´ın virajda kontrolünü kaybettiği 42 BME 26 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada Refik Kibar yaralandı. Çağırılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Refik Kibar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2022-12-27 15:00:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.