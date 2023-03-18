Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu



Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde poşet içinde çöpe atılmış, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu.

Temizlik görevlileri, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı. Görevliler, boşalttıkları çöpler arasından poşet içindeki bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUNAli SAYLAM

2023-03-18 13:09:03



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