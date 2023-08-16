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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarına 41 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:01
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarına 41 tutuklama
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        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheli, tutuklandı. 

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 140 kilogramdan fazla bonzai elde edilebilecek 937 gram sentetik kannabinoid ile 30 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo bonzai, 500 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 50 gram eroin ve bir miktar skunk ile kokain ele geçirdi. Uyuşturucuların yanı sıra şüphelilerin üzerinden 6 tabanca, 3 tüfek ve bunlara ait fişekler ile birlikte 7 adet hassas teraziye de el konuldu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheli, 'Uyuşturucu Kullanmak ve Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-16 12:00:15

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