Konya'da sağanak; altgeçitler suyla doldu

KONYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı altgeçitler suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yaklaşık 1 saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve altgeçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri güçlükle ilerledi, bazı araçlar da suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen adreslere gidip müdahalede bulundu.