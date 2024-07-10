Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sağanak; altgeçitler suyla doldu

        KONYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı altgeçitler suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sağanak; altgeçitler suyla doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı altgeçitler suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. 

        Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yaklaşık 1 saat süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve altgeçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri güçlükle ilerledi, bazı araçlar da suda mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen adreslere gidip müdahalede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Polat çiftine 40 yıl hapis talebi
        Polat çiftine 40 yıl hapis talebi
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Karapınar'a ulaştı
        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Karapınar'a ulaştı
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Konya'da sendika üyeleriyle buluş...
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Konya'da sendika üyeleriyle buluş...
        Hüyük'ün Kaymakam ve Emniyet Müdürü ilçeye birlikte veda etti
        Hüyük'ün Kaymakam ve Emniyet Müdürü ilçeye birlikte veda etti
        Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü
        Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü
        Konya'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Konya'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine tak...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz gazisi öğretmen çenesine tak...