Bozkırı, ormana çevirdi

KONYA'da Ramazan Uludağ (79), 25 yıl önce ağaçlandırmaya başladığı bozkır olan Boztepe'yi ormana dönüştürdü. O dönemlerde düğün ve nişanlarda mani söyleyen Uludağ, bahşişleriyle fidan satın alıp dikmeye başladığını belirterek, "Nişanlarda 'makas kesme' parası almazdım. Buraya ağacı diktiğim andan itibaren o bağışları almaya çalıştım. O parayla ağaç alıp, gelip buraya diktim. Yine Avrupalı arkadaşların ve eşin dostun yardımlarıyla bu ağaçları satın aldık, geldik, diktik. Burası, 20 dekar alan ve 2 bin 500 çam ağacı var" dedi.

Kulu ilçesinde gazete bayiliği yapan, aynı zamanda düğün ve nişanlarda da mani söyleyen Ramazan Uludağ, 1999 yılında çobanlık yapan dayısı Abdi Taner’in, hayvanlarını otlatmak için getirdiği hazine arazisi olan Boztepe'ye arkadaşlarıyla ağaç dikme kararı aldı. Uludağ, hem çevresinin desteği, hem de düğün ve nişanlarda söylediği mani karşılığında topladığı bahşişlerle fidanları satın alıp, Boztepe'ye dikti. Uludağ, 2 bin 500 çam ağacıyla ormana dönüştürdüğü 20 dekarlık alana ise fidanları manilerinin bahşişiyle aldığı için 'Mutlu Çiftler Hatıra Ormanı' adını verdi.

'AĞACI, DOĞAYI ÇOK SEVERDİM' Halen imkanları doğrultusunda ağaçları sulayıp, bakımını yapan Ramazan Uludağ, şunları söyledi: "Burası tapuda Boztepe olarak geçiyor. 1999 yılında burayı severdik. Dayım Abdi Taner, çobanlık yapardı ve burayı çok severdi. Bizi de devamlı buraya getirirdi. 5-6 kişiydik ve buraya gelip, yedik, içtik. En sonunda buraya ağaç dikme kararı aldık. Avrupalı arkadaşların, eşin dostun yardımlarıyla bu ağaçları satın aldık. Ben nişanlarda 'makas kesme' parası almazdım. O zaman buraya ağacı diktiğim andan itibaren o bağışları almaya çalıştım. O parayla da ağaç alıp, gelip buraya diktim. Hayatımız hep burada geçti. Ben gazete bayisiydim. İnanın buraya ben maddi manevi her şeyimi harcadım. Çünkü ağacı, doğayı çok severdim."