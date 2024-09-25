Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bozkırı, ormana çevirdi

        KONYA'da Ramazan Uludağ (79), 25 yıl önce ağaçlandırmaya başladığı bozkır olan Boztepe'yi ormana dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkırı, ormana çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da Ramazan Uludağ (79), 25 yıl önce ağaçlandırmaya başladığı bozkır olan Boztepe'yi ormana dönüştürdü. O dönemlerde düğün ve nişanlarda mani söyleyen Uludağ, bahşişleriyle fidan satın alıp dikmeye başladığını belirterek, "Nişanlarda 'makas kesme' parası almazdım. Buraya ağacı diktiğim andan itibaren o bağışları almaya çalıştım. O parayla ağaç alıp, gelip buraya diktim. Yine Avrupalı arkadaşların ve eşin dostun yardımlarıyla bu ağaçları satın aldık, geldik, diktik. Burası, 20 dekar alan ve 2 bin 500 çam ağacı var" dedi.

        Kulu ilçesinde gazete bayiliği yapan, aynı zamanda düğün ve nişanlarda da mani söyleyen Ramazan Uludağ, 1999 yılında çobanlık yapan dayısı Abdi Taner’in, hayvanlarını otlatmak için getirdiği hazine arazisi olan Boztepe'ye arkadaşlarıyla ağaç dikme kararı aldı. Uludağ, hem çevresinin desteği, hem de düğün ve nişanlarda söylediği mani karşılığında topladığı bahşişlerle fidanları satın alıp, Boztepe'ye dikti. Uludağ, 2 bin 500 çam ağacıyla ormana dönüştürdüğü 20 dekarlık alana ise fidanları manilerinin bahşişiyle aldığı için 'Mutlu Çiftler Hatıra Ormanı' adını verdi.

        'AĞACI, DOĞAYI ÇOK SEVERDİM'

        Halen imkanları doğrultusunda ağaçları sulayıp, bakımını yapan Ramazan Uludağ, şunları söyledi:

        "Burası tapuda Boztepe olarak geçiyor. 1999 yılında burayı severdik. Dayım Abdi Taner, çobanlık yapardı ve burayı çok severdi. Bizi de devamlı buraya getirirdi. 5-6 kişiydik ve buraya gelip, yedik, içtik. En sonunda buraya ağaç dikme kararı aldık. Avrupalı arkadaşların, eşin dostun yardımlarıyla bu ağaçları satın aldık. Ben nişanlarda 'makas kesme' parası almazdım. O zaman buraya ağacı diktiğim andan itibaren o bağışları almaya çalıştım. O parayla da ağaç alıp, gelip buraya diktim. Hayatımız hep burada geçti. Ben gazete bayisiydim. İnanın buraya ben maddi manevi her şeyimi harcadım. Çünkü ağacı, doğayı çok severdim."

        'ŞEHRİ YEŞİLLİK GÜZELLEŞTİRİR'

        Ormana sahip çıkmaları konusunda bölge halkına da uyarıda bulunan Uludağ, "Burası 20 dekar ve 2 bin 500 çam ağacı var. Diğer meyve ağaçlarını dikemedik. Çünkü su zayıf olduğu için meyve ağaçları burada olmuyor. Ama çam ağaçları susuzluğa dayanıyor. Halen haftada bir gelip suluyoruz. Elimizden geldiği kadar burayı bu vaziyete getirdik. Kulu bölgesinde ağaç durumu çok zayıf. Bir şehri yeşillik güzelleştirir, tabiat güzelleştirir. Buraya sahip çıkalım gençler, burası size emanet. Burası hepimizin. Burayı sevin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:...
        Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlem...
        Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlem...
        Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:...
        Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu:...
        Konyalı öğrenciler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak
        Konyalı öğrenciler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak