'Çölde vaha gibi yemyeşil obruk'

KONYA'daetrafı çıplak dağlarla çevrili, içerisinde ise irili ufaklı çok sayıda ağaç bulunan obruk bulundu. Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar Eren, "Uzaktan gözyaşı damlasına benzeyen bu obruğu tespit ettik. Obruğun kenarına geldiğimizde manzarasıyla büyülendik. Çünkü içerisinde cennet obruğu diyebileceğimiz çeşitli büyüklüklerde ağaçların bulunduğu, çölde bir vaha gibi, yemyeşil bir alan gördük" dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, kent merkezine yaklaşık 20-30 kilometre uzaklıkta bulunan, Bozdağlar adı verilen dağ silsilesinde, henüz ne zaman oluştuğu bilinmeyen bir obruk tespit etti. Etrafında çıplak dağ ve tepelerin bulunduğu obruk, içerisinde irili ufaklı çok sayıda ağaç barındırıyor. Obruğun manzarasıyla büyülediğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Eren, "Bozdağlar Masifi adını verdiğimiz bu bölgede, uzaktan gözyaşı damlasına benzeyen bu obruğu tespit ettik. Obruğun kenarına geldiğimizde manzarasıyla büyülendik. Çünkü içerisinde cennet obruğu diyebileceğimiz çeşitli büyüklüklerde ağaçların bulunduğu, çölde bir vaha gibi, yemyeşil bir alan gördük. Çevrede fazla bir ağaç da söz konusu değil. Ancak bir yandan da ürktük. Baktık her tarafımız delik deşik bir kemer gibi kayacın üzerinde bulunuyoruz" dedi.