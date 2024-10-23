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        Otomobilden 10 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı; 2 kişi tutuklandı

        KONYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa diğeri 10 milyon TL olan peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:55
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        Otomobilden 10 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı; 2 kişi tutuklandı
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        KONYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa diğeri 10 milyon TL olan peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Konya- Antalya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Piyasa diğeri 10 milyon TL olan 45 bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile 8,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içindeki Mehmet Gültekin, Gökhan Koç ve R.K. adlı kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Gültekin ile Gökhan Koç tutuklanırken, R.K. adlı kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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