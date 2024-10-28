Yusuf bebek, 2'nci katın balkonundan düştü; o anlar kamerada

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 2 katlı bir binada meydana geldi. 1,5 yaşındaki bebek Yusuf Nazarı, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte, balkona çıkıp oynamaya başladı. Nazarı düşen oyuncak ayısını tutmak isterken dengesini kaybedip, zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Nazarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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